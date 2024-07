PORTIERI, Tutti e tre sotto osservazione: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel Lancashire (Preston) la Fiorentina prosegue la sua preparazione. Clima diverso, ma stessi principi rispetto a quelli su cui ha insistito Palladino nelle due settimane al Viola Park: il Corriere dello Sport, analizzando il lavoro sul campo di questi primi tre giorni in Inghilterra, sottolinea le richieste del tecnico viola: intensità, verticalità e prima impostazione dal portiere. Soprattutto su quest'ultimo punto, Palladino sta annotando i progressi e i difetti dei tre principali portieri, Terracciano, Christensen e Martinelli.

Per nessuno di loro tre il futuro è certo: il primo vorrebbe rimanere per fare il titolare ma non ha ancora convinto a pieno soprattutto per l'impostazione coi piedi, il danese può partire ma non ha offerte concrete e il classe 2006 chiede spazio e minutaggio, magari altrove. Dalle doppie sedute di Preston e dai tre test dei prossimi giorni (si parte venerdì alle 16 contro il Bolton) Palladino dovrà uscire con idee più chiare su gerarchie e possibili innesti tra i pali.