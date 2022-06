PORTIERI, Terracciano sarà il secondo. Ma il titolare?

Bartlomiej Dragowski ha già la valigia pronta. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, c'è soltanto da capire se sarà il Southampton a spuntarla oppure il Bournemouth, ma il suo futuro parla già inglese. Per quanto riguarda Pietro Terracciano invece, presto discuterà il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2023, così come Antonio Rosati, che farà il terzo nuovamente.

Ma chi sarà il titolare? Guglielmo Vicario sembra essere in leggero vantaggio. Sarà riscattato dall'Empoli e questo potrebbe agevolare la trattativa, magari con l'inserimento di contropartite tecniche. La concorrenza però per lui non manca: la Lazio ha virato su Carnesecchi, ma il Napoli continua a seguirlo con attenzione. Resiste anche la candidatura di Alessio Cragno, mentre è più defilato Ivan Provedel, anche se si dovrà aspettare la terza settimana di giugno, quando il Tas di Losanna si pronuncerà per l'appello del club ligure contro lo stop per tre finestre di mercato. Se non dovesse essere cancellato, l'operazione rischia di farsi complicatissima. Non è da scartare nemmeno Alex Meret, specie se non dovesse arrivare il prolungamento con il Napoli.