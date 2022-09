PORTIERI, Italiano cambia: Terracciano supera Gollini

Focus sulla situazione portieri della Fiorentina da parte de La Nazione. Come riporta infatti il quotidiano, quest’oggi a Bologna il titolare fra i pali sarà Terracciano, con Gollini che ha giocato giovedì in Conference League. Dopo quindi un inizio di stagione in cui sembrava che l’ex Atalanta fosse il designato per la Serie A, con Terracciano pronto a difendere i pali in Europa, le cose sembrano essere cambiate. Dalla partita di Bologna infatti mister Italiano potrebbe definitivamente stabilire la gerarchia portieri. Come ripetuto da lui stesso c’è piena fiducia in entrambi, con l’inserimento di Gollini nel gruppo viola che procede bene, ma evidentemente si attende da quest’ultimo un salto in avanti sul piano del rendimento. Mentre Terracciano continua a trasmettere maggiore sicurezza e fiducia, motivi per cui Italiano pare aver deciso ufficialmente la scala gerarchica, in questo momento a favore del numero 1 dello scorso anno.