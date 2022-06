PORTIERE, La richiesta per Vicario. Gollini...

Carnesecchi, Gollini, Cragno, Vicario: la Gazzetta dello Sport fa il punto sui portieri italiani corteggiati dai club di Serie A in questa finestra di mercato: tutti e quattro affiancati alla Fiorentina, la rosea scrive che i viola si sono fatti sotto soprattutto per Guglielmo Vicario, anche se la richiesta dell'Empoli (che lo ha riscattato dal Cagliari per 9 milioni e non ne vorrebbe meno di 12 per farlo partire) ha fatto desistere i gigliati. L'altro nome caldo per la porta viola è quello di Pierluigi Gollini, di rientro all'Atalanta dopo un anno da comparsa al Tottenham che, scrive Gazzetta, potrebbe arrivare a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto.