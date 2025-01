PONGRACIC, In A non è titolare da agosto. Mistero Gud

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Nazione si domanda che fine abbiano fatto Albert Gudmundsson e Marin Pongracic. Da fiori all’occhiello del mercato a giocatori alla perenne ricerca di se stessi. Palladino sabato ha chiuso il girone d’andata senza aver quasi mai contato su due dei rinforzi arrivati in estate che avrebbero dovuto alzare il tasso tecnico della Fiorentina tanto in attacco quanto in difesa.

Il centrale è tornato a disposizione tre settimane fa dopo il secondo infortunio muscolare e non gioca titolare in campionato addirittura dalla prima giornata, mentre il numero 10 è stato vittima nel riscaldamento della gara col Napoli di un guaio che lo ha tenuto ai box oltre un mese e a quello al polpaccio che si è trascinato dal ritiro col Genoa.