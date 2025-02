Polverosi su Palladino: "Sbaglia tutto dall'inizio alla fine. Anche il Como era nuovo"

Alberto Polverosi non risparmia Raffaele Palladino e la Fiorentina sul Corriere dello Sport - Stadio, scrivendo che il tecnico viola ha sbagliato tutto, "dall'inizio alla fine". E dopo aver commentato l'astrusa formazione iniziale con scelte che non sono piaciute affatto al giornalista come per esempio Fagioli seconda punta o Zaniolo nel ruolo di centravanti, si concentra sui cambi, con Gudmundsson e Colpani che hanno fatto solo errori.

"Scelte sbagliate - scrive Polverosi - ma il problema vero è racchiuso nell’atteggiamento di tutta la Fiorentina" che ha lasciato l'iniziativa al Como ed è scomparsa dal campo dopo 5 minuti. "Tutto questo è successo quando il popolo fiorentino si aspettava l’esplosione della sua squadra, arricchita non poco dal mercato di gennaio. Qualcuno dirà che la Fiorentina era tutta nuova rispetto all’anno scorso e anche rispetto al mese scorso e che ci vuole tempo per rimetterla insieme, ma il Como era più nuovo, molto di più".