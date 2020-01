PIN, Iachini ha cambiato la Viola pur essendo la stessa

L'ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a La Nazione di Beppe Iachini, con il quale ha condiviso l'esperienza a Firenze per due anni (dal 1989 al 1991). Pin afferma che l'attuale tecnico viola è rimasto la stessa umile persona a distanza di tanti anni: "Con Beppe siamo stati dei gregari, ma l'affetto della gente non conosce rivali". Secondo l'ex giocatore, i tifosi viola sono come l'edera: "Dove si attacca muore". Infine, un appunto sull'operato di Iachini finora a Firenze: "Ha cambiato la Fiorentina pur essendo la squadra praticamente la stessa di prima, più Cutrone".