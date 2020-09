PESSINA, Franchi come il Colosseo, serve soluzione

Intervistato da La Nazione, il soprintendente ai Beni Culturali Andrea Pessina ha parlato dello stadio Franchi: "Se ci chiedessero di abbatterlo sostenendo che altrimenti l'operazione non è congrua economicamente, quali sarebbero i margini per farlo? L'emendamento è da chiarire. Serve anche conoscere la posizione del proprietario, il Comune. Vi dico questo: nelle pagine del nostro passaporto, in filigrana sono disegnati una serie di monumenti. Ben tre sono di Pier Luigi Nervi: uno è lo stadio di Roma, uno la Sala delle Udienze Paolo VI in Vaticano e a pagina 31 c’è l’Artemio Franchi. Che è come la Cupola di San Pietro o il Colosseo, quindi bisogna essere consapevoli di ciò che si fa. Se esiste un modo per ristrutturarlo in maniera delicata? Non lo so, ma dobbiamo provare a trovare una soluzione. Non abbiamo mai smesso di sentirci con la Fiorentina".