PARISI, Soluzione per il Milan come vice Theo Hernandez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola fa il punto su quelle che potrebbero essere le mosse di mercato del Milan in vista della finestra di trasferimenti di gennaio. Oltre ad un centrocampista Paulo Fonseca avrà bisogno di un terzino sinistro che possa far rifiatare Theo Hernandez o sostituirlo in caso di squalifica o infortunio.

Il nome ideale, scrive il quotidiano, potrebbe essere quello di Fabiano Parisi della Fiorentina. Il laterale mancino, cercato dai rossoneri già in passato, ha un ingaggio contenuto e potrebbe arrivare a Milanello con la formula del prestito semestrale con diritto di riscatto o addirittura a titolo definitivo. Quest’anno con la viola Parisi sta trovando poco spazio, solamente tre apparizioni in campionato, e solo una di queste tre presenze è stata per novanta minuti. Al giocatore la soluzione rossonera non dispiacerebbe e il Milan potrebbe guadagnarci anche in termini di liste, vista l'abbondanza di stranieri nella rosa della formazione meneghina.