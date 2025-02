Palladino sceglie Zaniolo centravanti. Per il Corriere dello Sport, Beltran alle sue spalle

Mentre per La Gazzetta dello Sport sarà Lucas Beltran a guidare l'attacco viola domani contro il Como, secondo il Corriere dello Sport-Stadio sarà invece Nicolò Zaniolo a sostituire Kean nel ruolo del centravanti. L’argentino dovrebbe agire alle sue spalle - prosegue il Corriere -, con Fagioli in mediana (l’ipotesi B: Cataldi dall’inizio e Fagioli trequartista). Palladino strizza anche l'occhio alla possibilità di cambiare modulo a gara in corso ("non dovremo per forza cercare subito la prima punta, o le prime punte" diceva ieri il tecnico in conferenza stampa a proposito dello sviluppo del gioco in assenza di Kean).

E così, senza il proprio centravanti, il 3-5-2 diventa un’opzione concreta. Nella rosa della Fiorentina stanno quasi tutti bene, anche Cataldi - in campo nel finale di gara contro l'Inter - è recuperato. Per questo, per la sfida di domani Palladino avrà tante scelte potenziali, tranne la più importante, quella che vedrà Moise Kean squalificato.