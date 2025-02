Palladino farà solo qualche piccolo aggiustamento obbligato? Comuzzo fuori per squalifica

La Gazzetta dello Sport scrive che, dopo il 3-0 del Franchi, a Firenze si respira aria di grande autostima con voglia di stupire. Possibile che Palladino faccia solo qualche piccolo aggiustamento, più che altro obbligatorio visto che Comuzzo è squalificato. Kean è carico più che mai perché la doppietta contro l’Inter lo ha consacrato trascinatore assoluto dei viola e si sente sempre più leader.

L’allenatore avrà molte più alternative perché quando si girerà verso la panchina vedrà tutti i nuovi, anche uomini come Nicolò Zaniolo in grado di cambiare volto alla partita in corsa o altri di sicuro affidamento per fare male ai nerazzurri in casa loro. Proprio come nell’aprile del 2023 quando sulla panchina del Monza aveva fatto il colpaccio con una rete di Caldirola.