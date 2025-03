Palladino dà continuità dopo il Panathinaikos, solo qualche ritocco di formazione

Nel post partita di Fiorentina-Panathinaikos Raffaele Palladino aveva sottolineato come adesso il pensiero fosse solo alla sfida contro la Juventus. Un match che Firenze ogni anno attende ansiosa, tanto che, nonostante i disagi causati dal maltempo nelle scorse ore, lo stadio Artemio Franchi sarà sold-out.

La partita contro i bianconeri sarà un crocevia fondamentale, prima della sosta nazionali, per la rincorsa europea in campionato della Fiorentina. Dopo il passaggio del turno in Conference League i viola devono rilanciarsi anche in campionato e non c'è occasione migliore del match contro la rivale di sempre. La Fiorentina scendere dalle montagne russe del rendimento e dei risultati tornando ad offrire prestazioni convincenti per 90 minuti. A proposito di continuità, il tecnico campano cercherà di darla anche riguardo alle scelte di formazione con Pablo Marì al posto di Comuzzo come unico cambio piuttosto certo rispetto a giovedì. Per il resto, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, dovrebbero scendere in campo gli stessi 10 che hanno battuto il Panathinaikos con il dubbio tra Cataldi, Folorunsho e Adli.