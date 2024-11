PALLADINO/3, Assenza Gud valorizza di più quanto fatto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella lunga intervista a La Repubblica (Firenze) l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato anche dell'infortunio di Gudmundsson: "L’assenza di Albert valorizza ancora di più il lavoro della squadra, che è riuscita a fare bene anche senza uno dei giocatori più attesi e costosi. Lo vedo sempre molto sereno, parliamo spesso, e ho potuto apprezzare la sua grande sensibilità. Lo aspettiamo il prima possibile. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, non ci siamo posti obiettivi specifici.

Firenze è una piazza ambiziosa, così come lo è la società, e dobbiamo continuare a cavalcare l’entusiasmo che si è creato. Non pensiamo al mercato in questo momento. La società, però, lavora costantemente, confrontandosi con me per fare sempre il meglio per la Fiorentina.