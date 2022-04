ODRIOZOLA, Oggi non verrà rischiato da titolare

La Nazione fa il punto della situazione riguardo alla situazione degli acciaccati viola. L’unico vero titolarissimo che potrebbe essere risparmiato è Alvaro Odriozola che pur avendo ormai pienamente recuperato dai problemi muscolari che lo hanno tenuto ai box per un mese dovrebbe essere preservato in vista di Torino. Al suo posto, dunque, ancora una volta Venuti. Quanto all’altro, finora, lungodegente, Giacomo Bonaventura, si è allenato in gruppo negli ultimi due giorni ma non è stato ugualmente convocato.