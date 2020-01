OBIETTIVI, Inter in pole su Kumbulla. L'Hellas...

Uno degli obiettivi viola di mercato è sicuramente Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona. Su di lui però la concorrenza è veramente tanta e difatti la Fiorentina non è l'unica interessata al giocatore. L'Inter sta facendo infatti forte pressing al club gialloblu e attualmente è la squadra avanti a tutte. Ieri Gianni Vitali, agente del giocatore, ha incontrato la dirigenza per fare il punto della situazione: all’Inter piace molto, anche per la duttilità tattica e perché già leader di una difesa a tre. Verona e Inter hanno già un accordo di massima per il suo trasferimento in estate: l’Hellas vuole 20 milioni. Con Vitali c’era anche Stefano Castagna, che ha una delega per trattare il giocatore in Premier: in Inghilterra hanno chiesto notizie Chelsea, United e l’Everton di Ancelotti, che già sulla panchina del Napoli aveva manifestato interesse. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.