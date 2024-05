NZOLA, Un gol a Cagliari per una maglia ad Atene

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra su M'bala Nzola. Il centravanti angolano è in forma e contro il Cagliari potrebbe giocare da titolare. Rossoblu che sono stati, nella gara di andata al Franchi, la prima vittima viola dell'ex Spezia. Dopo una stagione complicata con pochi gol segnati e addirittura l'esclusione dal gruppo a metà aprile, ufficialmente per motivi personali, il 2 maggio, in occasione della semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Brugge, Nzola è rinato.

Gol e rigore guadagnato in semifinale, assist a Verona e rete contro il Napoli in campionato. Il numero 18 sembra aver ritrovato fiducia e serenità, e ora vuole mettere in difficoltà Italiano in vista di Atene. Se dovesse segnare anche contro il Cagliari, viste anche le difficoltà fisiche di Belotti, la suggestione di vederlo titolare potrebbe trasformarsi in realtà.