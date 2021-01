NUOVO STADIO, C'è già progetto con campo alzato

L'edizione odierna de La Nazione scrive come in queste ore sul tavolo del sindaco Nardella, come prima risposta alla richiesta di progetti per un nuovo Franchi, sia già arrivato il rendering con il progetto di restyling firmato dall’architetto Guido Maria Bonatti, insieme all’architetto Massimo Ruffilli del Campus design dell’Università di Firenze. Un restauro che non prevederebbe alcuna modifica alla struttura di Nervi e la cui novità consisterebbe nel terreno di gioco sollevato, con l'obiettivo di creare uno spazio sottostante utilizzabile per le attività commerciali.

Poi curve più vicine e copertura totale dell'impianto, il tutto con circa 10mila posti in più rispetto al progetto attuale. Il progetto - sottolinea il quotidiano - ha ricevuto anche la benedizione di Giovanni Pallanti, già assessore ai lavori pubblici e vicesindaco di Firenze che ha seguito la sua sua realizzazione esercitando il diritto di cittadinanza attiva per il bene di Firenze: "Merita la massima attenzione: il ’Franchi’ può essere ristrutturato così come previsto dal ministero dei Beni Ambientali e Culturali. Ogni alibi per eventuali ritardi non ha più senso. Il progetto ha solo un grande... difetto. Viene offerto gratuitamente al comune di Firenze".