NICO, Commisso non ha gradito formula Juve ma...

La Nazione svela un retroscena sul motivo per cui Rocco Commisso è sceso personalmente in campo per frenare la trattativa con la Juventus per Nico Gonzalez. Il Patron viola sarebbe rimasto particolarmente seccato dal prestito gratuito proposto dai bianconeri ma la trattativa non dovrebbe essere compromessa. Come scritto dal quotidiano, quando a Firenze arriverà Gudmundsson, la Fiorentina difficilmente potrà tenere sia l'argentino che l'islandese, oltre che Beltran e Colpani. Per questo l'approdo del numero 10 alla Juve non dovrebbe essere in pericolo.