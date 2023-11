NAZIONE, Viola, quattro statistiche su cui riflettere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Per analizzare il momento no della Fiorentina la Nazione si concentra su quattro dati numerici: il primo riguarda la difficoltà che hanno i viola di rimontare un iniziale svantaggio: quando la squadra di Italiano è andata sotto (48 volte con l'ex Spezia in panchina), ha vinto solo in 6 occasioni, pareggiando in 10. Secondo dato, la scarsità di soluzioni offensive: tolti Nico e Bonaventura, l'ultimo gol segnato dai viola che non porta la firma dei due suoi trascinatori è di Brekalo (8 ottobre scorso, a Napoli).

E qui si arriva al problema attaccanti:1148 minuti in campionato per Nzola e Beltran, una rete (dell'angolano), con la nuova coppia che sta riuscendo nell'arduo compito di far rimpiangere Jovic e Cabral (che a questo punto della stagione, anno scorso, erano a 4 reti in Serie A). Problemi anche in difesa però: sono solamente due i clean sheet viola in questo avvio di campionato, sono invece 17 i gol incassati in avvio di stagione, peggio di tutte le rivali che lottano per l'Europa.