"Palladino e il suo calcio valeriana e camomilla". Il commento di Ferrara

Sulle pagine de La Nazione Benedetto Ferrara parla di tisane rilassanti per commentare Fiorentina-Lecce che ha visto trionfare la squadra di Palladino grazie al gol di Gosens, con quest'ultimo definito "il pezzo meglio, il capitano vero". "Poca roba ma tre punti - scrive Ferrara. Quelli servivano, e non c’è bisogno di spiegare il perché. La Fiorentina colpisce subito grazie alla combo Dodo-Gosens (il secondo è il pezzo meglio, il capitano vero) e poi smette di giocare. Non è la prima volta. La filosofia di Palladino questa è.

L’alchimista sa come si fa a costruire calcio: Melatonina, valeriana, biancospino e camomilla. Questa squadra combatte l’insonnia. Puoi chiamarlo pragmatismo. O noia. Dipende". Poi aggiunge che purtroppo in questa stagione il calcio è una cosa un po' aliena e questo dispiace.