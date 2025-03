"La Fiorentina vince ma non convince". Il punto di Poesio anche su Palladino

Sulle pagine del Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi trova spazio l'analisi della vittoria della Fiorentina contro il Lecce a cura di Ernesto Poesio. Il giornalista sottolinea come la squadra di Palladino abbia vinto, ma non convinto: "Ciò che contava era vincere e scacciare un po' della tanta tensione accumulata - ha scritto Poesio. Soprattutto per Palladino il cui futuro, nonostante le smentite preventive di rito, sarebbe stato piuttosto a rischio in caso non fossero arrivati i tre punti obbligati.

Certo, al momento rischia di essere fuorviante guardare orizzonti lontani". Questo perché la scossa è arrivata dopo tre partite contro squadre di bassa classifica e verosimilmente solo a fine marzo si potrà capire a quali obiettivi potrà aspirare la squadra viola. Il 3-5-2 pare la strada scelta dall'allenatore, "i prossimi difficili test diranno se è anche quella giusta".