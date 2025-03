Tra Conference League e sfide ai vertici della classifica sarà un "mese ad alta tensione"

vedi letture

La vittoria della Fiorentina contro il Lecce, scrive quest'oggi La Repubblica (Firenze), interrompe un periodo negativo e dà respiro a Raffaele Palladino in uno dei periodi più difficili della propria carriera, per ammissione dello stesso tecnico. Nonostante la squadra non riesca ancora a convincere sono tornati i tre punti che hanno rilanciato la lotta per l’Europa. Il tecnico ha modificato il sistema di gioco, passando al 3-5-2, e ha schierato fin da subito Pablo Marì e Ndour, ottenendo la vittoria richiesta utile per buttarsi a capo fitto in un mese in cui ci sarà il doppio scontro con il Panathinaikos agli ottavi di Conference e le sfide di alta classifica contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, intervallate nel mezzo da l'ultima pausa Nazionali della stagione.

Palladino è consapevole che la sua squadra può migliorare, soprattutto per quanto riguarda il gioco e l’intensità, ma il quotidiano sottolinea come il tecnico gigliato rivendica il percorso intrapreso dalla scorsa estate, caratterizzato da una profonda rivoluzione nella rosa, con molti nuovi giocatori. Tra questi le buone notizie che ha portato la sfida di Lecce sono che per giovedì saranno a disposizione Kean e Gudmundsson, così come dovrebbe esserlo anche Folorunsho. Da capire, invece, se ci saranno Adli e Colpani.