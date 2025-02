Palladino: no all’esonero, ci vuole un CT

Dopo il triennio di Italiano, allenatore giunto a Firenze dopo un solo anno di serie A, logica avrebbe voluto, almeno in un’ottica di crescita del club, il quale ama definirsi ambizioso. Logica avrebbe voluto, si diceva, che la Fiorentina prendesse un allenatore di caratura più importante, invece scelse di prendere Palladino, tecnico con 70 panchine in serie A nel Monza.

Adesso, dopo diversi errori imputabili di certo anche all’imperizia di un allenatore poco navigato, da più parti se ne invoca l’esonero. Inoltre è piuttosto evidente che all’interno della Fiorentina non ci sia una dialettica proficua tra uomini di calcio, viceversa non sarebbero volati gli stracci a mezzo stampa tra il direttore Pradè e il tecnico, mentre Goretti è silente come una monaca di clausura. Perciò sembra ragionevole che la via migliore non sia l’esonero di Palladino a questo punto della stagione, a meno che non si abbia in programma di iniziare un nuovo progetto tecnico con base almeno biennale con un grande allenatore disposto a venire subito alla Fiorentina (sul livello di Sarri o Allegri per intendersi).

Ma l’affiancamento con un uomo d’esperienza e buonsenso,empatico e rispettoso che sappia aiutare Palladino a trovare le soluzioni migliori, anche per sfruttare una rosa che, specialmente dopo il mercato invernale, appare rinforzata, anche se con lacune evidenti come l’assenza di un centravanti di riserva, e infatti non si sa cosa si inventerà Palladino per sostituire Kean che col Verona ha rimediato un trauma cranico e rientrerà solo per la partita col Napoli, ma anche di un esterno destro che non costringa Dodò a girare sempre con cappotto, sciarpa e cappello per evitare le infreddature.

Una scelta simile infine non dovrebbe essere vissuta da Palladino con imbarazzo, ascoltare i buoni consigli dei maggiori non è vergogna, anzi è un arricchimento, conosci te stesso dicevano gli antichi greci, che significa sii umile e consapevole dei tuoi limiti per poter migliorare e crescere.

L’identikit di questo commissario tecnico particolare che abbiamo tratteggiato, corrisponde a qualcuno che ha un nome e cognome, ama la Fiorentina ed è amato dall’ambiente viola per la sua indole e per meriti acquisiti sul campo, vanta oltre 300 panchine in campo nazionale e internazionale,oltre che la capacità di allenare e gestire i giovani,ha già svolto il ruolo di commissario tecnico, non in un club, ma in una nazionale, è questi un uomo che vive a Firenze e che ad una chiamata della Fiorentina risponderebbe con entusiasmo soprattutto per affetto e voglia di dare una mano alle sorti viola, il suo nome per i pochi che non lo avessero ancora colto è Cesare Prandelli.