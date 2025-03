Scontri tra manifestanti e polizia ad Atene. Giovedì arriva la Fiorentina

Atene ha vissuto una giornata di grande caos a causa degli scontri che ci sono stati nella giornata di ieri nella capitale greca nel corso della manifestazione per il secondo anniversario della strage ferroviaria di Tebi. Decine di antagonisti - racconta l'edizione odierna di Repubblica - hanno lanciato molotov e pietre contro gli agenti fuori dal parlamento greco, creando grandi disordini. Un clima non proprio serenissimo dunque quello che attenderà ad Atene la Fiorentina giovedì prossimo, per l'andata degli ottavi di finale di Conference League.