Moviola di Fiorentina-Lecce: Marinelli ok ma manca il secondo giallo a Beltran

Nella moviola del Corriere dello Sport - Stadio a proposito di Fiorentina-Lecce 1-0 l'arbitro Livio Marinelli si prende il 6 in pagella. Il quotidiano sottolinea come sia stata una partita intensa sotto il punto di vista dei contatti e l'arbitro abbia avuto parecchio lavoro da svolgere. Poco chiara la linea tenuta sulle ammonizioni: il primo giallo è quello di Beltran al 17', in ritardo su Coulibaly, che però arriva da dietro per anticiparlo (l'attaccante non può vederlo).

Il numero 9 della Fiorentina rischia venti minuti più tardi mentre scivola al momento della conclusione commettendo fallo su Pierret, l'intervento imprudente a gamba tesa non viene sanzionato: manca il secondo giallo che avrebbe portato al rosso. Ma il VAR non può intervenire in occasioni come questa. La seconda svista è sul fallo di Guilbert su Mandragora. Tre ammoniti invece nella ripresa: giusto il giallo allo stesso Mandragora al termine dell'azione, il centrocampista aveva commesso un fallo tattico per non far ripartire il Lecce.

Nel complesso Marinelli si salva per le scelte sulle infrazioni in area. Al 27' del secondo tempo assegna un rigore per un fallo di mano di Pierret sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Fagioli: a pochi metri dall'azione, vede in presa diretta la posizione innaturale del braccio. Giusto non assegnare il penalty chiesto Krstovic nel finale, Gosens va a contrasto senza però commettere fallo.