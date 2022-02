NAZIONE, Tanti dubbi ma Cabral in vantaggio su Piatek

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione a preoccupare sono le condizioni dei potenziali titolari, che verranno testate ancora una volta nella sgambata di stamattina ai campini. Uno di questi, Nico Gonzalez, si accomoderà quasi certamente in panchina, visto che la botta al polpaccio ricevuta in Argentina è stata smaltita ma lo staff medico ha consigliato il tecnico di non rischiare l’esterno, che tuttavia ha dato la sua disponibilità a giocare. Restano poi almeno tre i dubbi - uno per reparto - per l’undici di stasera. Detto di Terracciano tra i pali (ormai promosso a titolare), in difesa sarà certo l’impiego di Venuti (Odriozola è squalificato) così come di Milenkovic al centro e di Biraghi sulla sinistra mente per l’altra maglia di centrale è ballottaggio tra Quarta (il favorito) e Igor. In mezzo non si prescinderà da Torreira nel ruolo di play e da Bonaventura sulla destra mentre dal lato opposto ballano in tre per un posto, con Duncan pare in vantaggio su Castrovilli e Maleh.Il vero punto di domanda però riguarda l’attacco, dove si concentrano gli interrogativi maggiori: detto di Nico, Sottil (nella foto) dal lato mancino scalpita per una maglia dal 1’ mentre Ikoné sembra aver messo la freccia su Callejon. A chi, infine, la pesante eredità di Vlahovic nel primo appuntamento ufficiale dopo l’addio del serbo? Al momento, complici le non perfette condizioni di Piatek, il favorito è Cabral, al quale bastarono appena 39’ al Basilea per trovare il primo gol in Svizzera. Sarà così anche in Serie A?