NAZIONE, Sono i giocatori ad incitare chi corre meno

La Nazione sottolinea come la Fiorentina che ha vinto contro il Torino per 10 undicesimi era la stessa dell'anno scorso. A cambiare è stata dunque la forma, non la sostanza. Qualcosa di serio deve essere successo se anche Milenkovic ha deciso di invertire la rotta per riprendersi una rivincita in un posto in cui si era disperso, come quasi tutti i suoi compagni.

Ad Italiano per ora è riuscito il primo step, quello di moltiplicare le motivazioni di chi è rimasto per trovare nuove energie e voglia di rivincita. E i giocatori si sono decisamente adeguati al cambio di passo, se è vero che hanno cambiato il modo di allenarsi: sono loro stessi a richiamare i compagni se c’è qualcuno che abbassa il ritmo o non si concentra abbastanza durante gli esercizi. Scene mai viste in passato.