NAZIONE, Se il migliore è Terracciano bisogna riflettere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de La Nazione, il collega Benedetto Ferrara ha detto la sua dopo il pareggio della Fiorentina a Parma: "La Fiorentina viene salvata da una bella punizione di Biraghi, da un portiere che gliela regala e da un attaccante avversario che riesce a non buttarla dentro. Beh, questa è una squadra in costruzione su cui non è il caso di infierire. Ma se il migliore è il solito Terracciano bisogna pur sempre riflettere. [...] Le buone notizie sono che Gudmondsson e Richardson devono ancora entrare in gioco, che il mercato finisce a fine mese e che Pradè e Ferrari avranno visto la partita".