NAZIONE, Giusti: "Garanzia Kouame: farà tanti gol"

L'edizione odierna de La Nazione propone quest'oggi un'intervista a Filippo Giusti, ex presidente della Sestese che conosce molto bene il neo attaccante viola Christian Kouame, che proprio nella Sestese ha mosso i suoi primi passi da calciatore. Ecco le sue parole più significative: "Kouame – racconta – è un ragazzo straordinario. Ricordo bene il primo giorno che ci siamo incontrati. Mi colpì il suo sorriso, la sua educazione, la sua timidezza. In campo però è sceso per la prima volta a gennaio. Gennaio 2014. Nei mesi precedenti ha studiato, soprattutto la nostra lingua, con una maestro privato. Lezioni di italiano-francese. Bastava vederlo in partitella per capire che aveva una cifra tecnica superiore a tutti, basti pensare che, per età, lui apparteneva agli Allievi, ma alla fine giocò spesso anche con gli Juniores e fece apparizioni in prima squadra. La sua qualità più evidente? L'accelerazione. Micidiale. E poi eleganza della sua corsa... una gazzella. Il Sassuolo aveva anche il diritto di riscatto, ma per fortuna... Christian è fortissimo – rilancia Giusti – e avrete modo di apprezzarlo. E’ un attaccante perfetto per ogni allenatore. Lavora tantissimo per la squadra. Spinge e torna indietro, si sacrifica, fa la sponda per i compagni ed è grandissimo nel colpo di testa. Lassù la prende sempre lui anche contro i difensori più potenti. Christian segnerà tanti gol»