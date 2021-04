NAZIONE, Giovani: la Coppa Italia è viola. Rocco gode

"Gioie giovani. La coppa Italia è viola e Rocco Commisso si gode il trionfo". Questo il titolo de La Nazione stamane in edicola. Terzo trofeo di fila (il secondo nell'era Commisso) e sesto in assoluto nel torneo. La Fiorentina domina nel primo tempo, con Spalluto che segna due reti. Nella ripresa, non basta il gol di Bertini ad accorciare le distanze. La coppa si tinge di viola sotto gli occhi di Commisso, che si è goduto lo spettacolo al Tardini di Parma. Grande commozione per il ricordo di Daniel Guerini, il giovane della Lazio (passato anche dalla Fiorentina) scomparso a fine marzo.