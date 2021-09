NAZIONE, DV9, misteri sul rinnovo: chiesti 5,5 milioni

È tutto quasi fatto da tempo, ma La Nazione in edicola sottolinea come sul rinnovo di Dusan Vlahovic ormai ci siano molti misteri. Il quotidiano prima ribadisce le cifre dell'offerta della Fiorentina: contratto da 4 milioni netti fino al 2025, più altri 2,5 ai procuratori. Che tecnicamente stanno prendendo tempo. Anche perché la richiesta di stipendio del giocatore supera i 5,5 milioni all'anno, più altri 4 di commissioni, ma va ricordato come non firmando Vlahovic rinunci a 3 milioni di euro netti all'anno. Molto dipende dalla volontà della "International Sports Office", l'agenzia balcanica fondata nel 2015 che ha preso sotto la sua ala molti talenti del Partizan.