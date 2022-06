NAZIONE, Dodo obiettivo concreto. Odriozola...

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione restano accesi i radar viola su Dodò, esterno destro brasiliano classe ’98 che lo Shakhtar Donetsk è stato costretto a mettere sul mercato insieme agli altri giocatori della rosa: questo non significa che la società ucraina abbia intenzione di svendere, ma certamente il tempo gioca a favore di chi sta conducendo una trattativa fondata sull’assenso del giocatore. Sembra questo il caso della Fiorentina, che su Dodò sta puntando per sostituire Odriozola: 15 milioni ha chiesto lo Shakhtar, cifra che il club viola punta a ridimensionare in modo sensibile. Contatti frequenti, la possibilità che l’affare si concluda su basi molto diverse esiste.La situazione di Odriozola resta fluida, ma solo in teoria, nel senso che il giocatore si è trovato bene a Firenze e gradirebbe un bis in viola, ma il Real Madrid non considera più la possibilità di cedere lo spagnolo in prestito gratuito contribuendo a pagare una parte dell’ingaggio (che nel caso dell’esterno si avvicina a 4 milioni). Su Odriozola c’è anche l’Inter, che sulla fascia destra sostituirà Dumfries nel caso in cui – come sembra possibile – per l’esterno arrivi un’offerta superiore ai 35 milioni. Parte di questi sarebbero investiti proprio per acquisire il cartellino di Odriozola, valutato 20 milioni dal Real.