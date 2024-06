NAZIONE, Da Icardi a Djuric: c’è già un mister X

FirenzeViola.it

Come scrive La Nazione il capitolo centravanti è tutto da esplorare. Ieri sono continuati a circolare i profili di Retegui, di Icardi (stipendio annuo da 6 milioni, reduce da una stagione con 32 gol) e Arnautovic, che arriva però da una stagione tribolata dal punto di vista fisico. Chiaro che, almeno l’attaccante argentino del Galatasaray (club con il quale ci sono già stati contatti per l’eventuale cessione di Amrabat) stuzzichi la fantasia del tifoso più del Pinamonti di turno. O di Djuric, circolato nelle ultime ore insieme a una valanga di giocatori del Monza. Pacifico pensare che non ci sarà una fuga di gruppo dalla Brianza a Firenze.

La sensazione, Icardi a parte, è che la punta possa anche arrivare dall’estero. Nomi interessanti ce ne sono diversi, alcuni anche già proposti a Daniele Pradè. Thijs Dallinga del Tolosa è candidatura intrigante, così come Kevin Denkey del Cercle Bruges. Entrambi classe 2000, con il comune denominatore che per prenderli servono assegni da oltre venti milioni. Circola anche il nome di Simon Banza, che la Fiorentina ha affrontato lo scorso anno nel doppio match con il Braga. Al momento solo idee da valutare, ma il centravanti sarà la cartina tornasole dell’intero mercato estivo viola.