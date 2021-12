NAZIONE, ACF senza pari. A quando risale l'ultimo

È un Derby dell'Appennino che profuma d'Europa, sottolinea stamani La Nazione. Due squadre appaiate in classifica sognano un salto in alto, Italiano è fiducioso ma viene da 4 ko consecutivi in trasferta, compresa l'ultima pazzesca ad Empoli. La Fiorentina firmerebbe per un pareggio a Bologna? Italiano dice no, che è un risultato innaturale.

L’ultimo pareggio viola è targato 22 maggio, la Fiorentina chiuse il campionato con uno 0-0 a Crotone essendo già salva da due turni, e quella partita fu perfino considerata fra le meno indimenticabili di una stagione flop. In pochi mesi è cambiato tutto, il gruppo ha ripreso fiducia riuscendo a dimostrarlo in campo nonostante il numero delle sconfitte (7 in 15 partite) sia ampiamente più alto rispetto alle previsioni. Anche perché l'altro lato della medaglia è che 8 partite hanno portato in dote 24 punti.