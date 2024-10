NAZIONALI, Stasera tocca a Gosens. Domani Bove e Comuzzo

FirenzeViola.it

La Nazione oggi in edicola fa il punto sui pochi calciatori viola impegnati con le rispettive nazionali. Palladino ha dovuto fare a meno in questa sosta solamente di Gosens, convocato in extremis dalla Germania, Bove, Comuzzo e Martinelli. Proprio l'esterno tedesco sarà impegnato questa sera nella sfida di Natios League che vedrà di fronte la sua Germania e l'Olanda. Domani invece, contro l'Irlanda alle 18:30, scenderà in campo l'Under21. Convocati dal Commisario Tecnico Nunziata Bove e Comuzzo, promosso dopo l'iniziale chiamata in Under20.