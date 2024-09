NAZIONALE, Contro Israele Kean dal primo minuto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A Budapest la Nazionale di Luciano Spalletti affronterà l'Israele sul campo neutro della Bozsik Arena. Una gara importante per gli azzurri che, in caso di vittoria, accederebbero alle fasi finali della Nations League.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in attacco Spalletti potrebbe affidarsi a Moise Kean supportato da Raspadori e Zaccagni. L'attaccante della Fiorentina pronto per una maglia da titolare dopo essere entrato all'81'contro la Francia nella vittoria degli azzurri per 1-3.