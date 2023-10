NARDELLA, Allestire fan zone lontane dal centro

FirenzeViola.it

Sulle colonne de La Nazione si analizza “l’iper democrazia” mostrata da Firenze nei confronti degli Ultras ungheresi del Ferencvaros, che in occasione della partita di Conference League, hanno invaso il centro storico di Firenze, lasciandosi dietro di sé bottiglie di alcolici, esalazioni dei fumogeni e qualche spintone. Ma tutto sommato “è andata bene”. Una magra consolazione, per una Firenze già sotto il pieno dei turisti.

La gestione degli Ultras sta diventando un problema per tutti, ma la sensazione è che da altre parti del mondo le regole siano più stringenti e severe: i tifosi Viola, ad esempio, a Basilea trovarono un percorso prestabilito, senza che potessero andare in luoghi potenzialmente pericolosi.

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella - che già si era lamentato - ieri ha ribadito che la gestione della sicurezza in questi casi non dipende all’amministrazione comunale, ma dalla Prefettura e dalla Questura. E’ proprio con quest’ultima che il Sindaco ha parlato, con l’impegno di cercare soluzioni diverse in vista delle prossime partite. La proposta di Nardella è quella di spostare la fan zone lontano dal centro, impedendo anche l’ingresso nello stesso centro storico alle tifoserie. Non è possibile che in una città come Firenze siano tollerate queste invasioni, che potrebbero anche avere conseguenze disastrose in una città già così ampiamente sottoposta allo stress turistico.