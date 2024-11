MOVIOLA, Per Tuttosport manca un rigore al Torino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le moviole dei quotidiani in merito all'arbitraggio di La Penna in Torino-Fiorentina si dividono sull'operato del fischietto di Roma. L'edizione di Tuttosport per esempio, attraverso l'analisi dell'ex arbitro Calvarese, segnala un potenziale rigore da assegnare al Torino sull'ultima azione per una trattenuta di Bove su Ilic. Il pallone non finisce in quella zona dell’area, bensì più avanti, ma secondo il quotidiano se l’arbitro avesse fischiato rigore, il VAR non sarebbe intervenuto anche se sarebbe stata da verificare il fuorigioco fischiato a Nije. In occasione della stessa punizione mancherebbe anche un giallo evidente a Biraghi.

Per questo La Penna si prende 5 in pagella così come dalla Gazzetta dello Sport, che richiama lo stesso episodio finale: Bove cintura in maniera reiterata e plateale Ilic in area. Restano dei dubbi e tanto vale per l'insufficienza all'arbitro. Giudizio diverso infine da parte del Corriere dello Sport - Stadio che assegna 6 a La Penna: tutte regolari. le scelte dell'arbitro e del VAR