MOVIOLA, Marchetti 6,5. Ok gli episodi, e Colley...

Viene giudicata positivamente la gara dell'arbitro Matteo Marchetti in Spezia-Fiorentina. Il Corriere dello Sport gli assegna 6,5 e spiega: nel finale Colley cade in area nel finale non toccato da Milenkovic, l'arbitro non dà il rigore ma neanche ammonisce per simulazione come fanno quasi tutti per dare forza alla loro decisione. Segno di qualità.

Poi il quotidiano va sui singoli episodi della gara: rigore giusto dato alla Fiorentina, il contatto di Reca con Nico Gonzalez è dentro l'area. Così come è regolare la rete di Piatek, non c'è fallo di Odriozola su Maggiore. Non sono invece rigori quello di Piatek che cade dopo una marcatura stretta di Erlic in area, e quello di Biraghi che colpisce nella propria area con le braccia al corpo un cross di Verde.