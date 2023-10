MOVIOLA, Gol di Beltran ok, ma dubbi sul rosso a Subotic

FirenzeViola.it

Sulle colonne di oggi del Corriere dello Sport si trova anche la moviola di Fiorentina-Cukaricki. Secondo il quotidiano, l’arbitro Chrysovalantis Theouli dirige una gara meno semplice di quello che si pensava. Ci sono state tante proteste dei serbi sulla prima rete di Beltran, che però è del tutto regolare: non c’è fuorigioco sul lungo lancio di Ranieri, non c’è contatto (questo chiedevano) con Vranjes che semplicemente sbaglia il tempo dell’intervento.

Dubbi invece sul rosso a Subotic sull’attaccante viola: la gamba è tesa e alta, ha tutti i connotati per il cartellino rosso ma il contatto non è diretto - si legge -. Resta, comunque, che il rosso non è sbagliato. Il Corriere dà un semplice 6 alla prestazione del direttore di gara.