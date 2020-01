MOVIOLA, Doveri da 6,5. La rete di Boateng...

Il Corriere dello Sport analizza la prova di Doveri in Fiorentina-Spal con il voto in pagella di 6,5. Buona prestazione, pur senza casi complessi, del direttore di gara. Due soli ammoniti e 28 falli fischiati. Corretto annullare la rete di Boateng sul tiro di Chiesa; posto che c'è un dubbio anche sulla posizione del ghanese, il gol non vale per l'offside di Pezzella sul tiro di Benassi. Protesta Spal per un rigore su Di Francesco, ma il fallo avviene inizialmente fuori area. Check sulla rete di Pezzella: il viola sale molto alto ma finisce per appoggiare il braccio destro sulle spalle di Cionek. Ma la scelta di non annullare il gol è più che giusta.