Morte Astori, la Cassazione conferma la condanna a Galanti. Ora si aspetta un'altra sentenza

Nella giornata di ieri, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e quindi confermato la condanna per omicidio colposo a un anno di reclusione (pena sospesa) per il professor Giorgio Galanti per la morte di Davide Astori. L’allora direttore di medicina sportiva dell’ospedale di Careggi, con un passato come consulente della Fiorentina, è stato condannato per la responsabilità nella mancata diagnosi della patologia cardiaca che ha portato alla morte del giocatore.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport va ricordato che per la morte di Astori è ancora aperto un secondo processo per tre medici (fra cui lo stesso Galanti) perché, secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati, a vario titolo, avrebbero contribuito alla presunta falsificazione di un certificato medico per un esame diagnostico a cui il giocatore in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. Il prossimo 31 marzo termineranno le arringhe dei difensori, poi la sentenza.