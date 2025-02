Moreno terzino a destra al posto di Comuzzo? La "pazza idea" di Palladino

Quella che scenderà in campo stasera contro l'Inter sarà una Fiorentina diversa rispetto a quella vista giovedì scorso. Vuoi per la possibilità di schierare i tanti nuovi acquisti (Nicolò Fagioli, dei cinque, sembra quello più vicino a una maglia da titolare) vuoi per la squalifica di Pietro Comuzzo. Proprio l'assenza del classe 2005 potrebbe suggerire a Raffaele Palladino una "pazza idea", riportata stamani dalla Gazzetta dello Sport. Schierato nell'ultima gara come terzino destro in un'abbottonatissima formazione che puntava più a coprirsi e ripartire, visti gli ottimi risultati di giovedì - 3-0 schiacciante sui campioni d'Italia - il tecnico viola potrebbe pensare di riproporre uno schieramento simile.

E allora Matias Moreno, argentino classe 2003, centrale come Comuzzo, nella posizione di terzino destro, alzando magari Dodo come esterno alto. Una tentazione, come riportato dalla Gazzetta, che nel suo probabile undici schiera comunque Dodo basso a destra e Folorunsho in avanti. La carta Moreno potrebbe casomai essere giocata a partita in corso, se le cose si metteranno bene per Palladino e i suoi.

Acquistato in estate dal Belgrano per 5 milioni, Mati Moreno ha finora giocato una sola gara da titolare in Serie A (a inizio gennaio, nello 0-3 casalingo subito contro il Napoli in cui l'argentino fu protagonista di una buona gara macchiata da un erroraccio che causò il rigore del 2-0).