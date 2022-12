MONZA, Il programma verso la sfida contro la Fiorentina

All'interno dell'edizione odierna di Tuttosport viene descritto il programma in casa Monza verso la prima partita di Serie A, dopo la lunga sosta, contro la Fiorentina. La squadra di Palladino affronterà il 28 dicembre all’U-Power Stadium il Torino, dopo i test con Lugano, Lione e Arconatese. Per quanto riguarda i vari rientri, è tornato Pablo Marì. Infine, sul mercato, la società punta soprattutto a sfoltire. In entrata gli obiettivi prioritari sono un esterno di fascia (piace Lazovic del Verona) e un trequartista, il primo nome è quello dell’ex Toro Brekalo, seguito anche dalla Fiorentina.