MONZA, Gabelli: "Bel progetto ma zero sfide a Commisso"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da tempo il Monza pare in procinto di cambiare proprietà. La famiglia Berlusconi è infatti in trattativa con Mario Gabelli, imprenditore italo-americano fondatore di Gamco Investors, per la cessione del club brianzolo. Oggi, lo stesso Gabelli ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport, affermando che si tratterà di un progetto che comunque non lo riguarderà in prima persona: "Parliamo di un progetto del fondo che non mi vedrà protagonista in prima persona", le sue parole alle quali ha fatto seguito una domanda da parte del giornale su Rocco Commisso, presidente della Fiorentina suo amico di vecchia data, che però non sfiderebbe in quanto non sarebbe coinvolto in prima persona nella gestione del Monza:

Quindi non ci sarà una sfida tra lei e il suo amico Rocco Commisso che detiene la Fiorentina?

"No, non a livello personale. Io sono cresciuto nel Bronx con Rocco ma lui è un vero appassionato di calcio, oltre a essere stato un buon calciatore da giovane. Io invece da ragazzo ho praticato altri sport e ancora preferisco il football, quello nostro, non il soccer, e il baseball".