MILIK, No alle piste italiane: il Marsiglia in pressing

L'Olympique Marsiglia fa pressing per Arek Milik. Secondo quanto scrive Il Mattino l'attaccante polacco si trova di fronte l'ennesimo bivio: o aspetta l'estate e va a zero dove meglio preferisce (e molto probabilmente andrà alla Juve) o accetta la corte di Villas Boas e spinge il Marsiglia a farsi avanti, con il Napoli che è pronto ad abbassare le sue pretese: attorno ai 12 milioni darebbe il via libera alla cessione di Milik. Sul tavolo il Marsiglia offre un quadriennale con il polacco che inizia a fare i conti. Anche l'Atletico Madrid non molla, mentre in Italia Milik non gradisce nessuna destinazione.