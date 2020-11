MILENKOVIC, United e Tottenham di nuovo alla porta

Per Nikola Milenkovic hanno ripreso a suonare le sirene di Manchester United e Tottenham. Le due squadre inglesi, in forte pressing, avevano già tentato di accaparrarsi il serbo in estate, Red Devils per primi. Ma dalla Fiorentina è arrivata una dura risposta: non si accettano offerte al di sotto dei 25 milioni. Visto il periodo, le acque si sono calmate. Ma l'affare Chiesa, scriva La Nazione, insegna che si possono fare affari anche a lunga scadenza. Il contratto di Milenkovic scade nel 2022 e, salvo un eventuale rinnovo (che non è affatto da escludere se ci sarà un progetto serio), in caso di offerte irrinunciabili, per la Fiorentina potrebbe essere un affare cedere il giocatore, abbattendo il rischio di perderlo a zero.