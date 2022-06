MILENKOVIC, Una sorta di promessa della Viola

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio, esisterebbe una sorta di promessa che la Fiorentina aveva fatto a Nikola Milenkovic dopo il prolungamento di contratto della scorsa estate che prevede di liberare il classe '97 in automatico verso una big in caso di giusta offerta (20 milioni), che per il momento però non è arrivata. Tutto nelle mani di Ramadani anche questa volta.