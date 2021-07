MILENKOVIC, Profilo basso e contatti con l'entourage

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, parla del futuro di Nikola Milenkovic. La Fiorentina ha un piano: tenere il profilo basso, proseguire nei contatti con l’entourage del calciatore cresciuto nel Partizan Belgrado per verificare se esistono i margini per allungare il contratto pure nel suo caso - difficile, dopo tutti i tentativi a vuoto dei mesi scorsi - e tenere aperta la porta ad eventuali acquirenti solamente di fronte a proposte economiche “serie”. Finora nessuno tra Manchester United, Juventus, Milan, Real Madrid, Borussia Dortmund e ultimo in ordine cronologico il West Ham di una lista lunga e molto eloquente, si è fatto avanti con una offerta che pareggiasse la domanda. La cifra è andata a ribasso e le richieste della Fiorentina non potrenno andare oltre i 26-27 milioni.