MILENKOVIC, Ieri male: i voti dei quotidiani

Tantissime le difficoltà incontrate ieri da Nikola Milenkovic, difensore della Serbia nel 3-3 contro il Camerun. Il centrale della Fiorentina è da 5,5 per La Gazzetta dello Sport: "Sembrava un pomeriggio tranquillo, finisce soffrendo". La sua prova è da 5 invece per Tuttosport: "Il vice capitano viola non riesce a tenere in piedi la baracca". Addirittura da 4 per il Corriere dello Sport, così come per TMW: "Inizia la partita con un paio di disattenzioni, poi quando sembra aver preso confidenza con la partita commette due errori clamorosi: sale in ritardo sia sul secondo che sul terzo gol camerunese, permettendo ad Aboubakar di ritrovarsi tutto solo nell'area avversaria".

I voti

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4

TMW: 4